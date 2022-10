Calciomercato, Pulisic interessa a due big di Serie A

Calciomercato, Pulisic sul piede di partenza dal Chelsea

Christian Pulisic sembra il lontano parente del giocatore che fece sborsare al Chelsea 64 milioni per strapparlo al Borussia Dortmund due anni fa: dopo due stagioni altalenanti, i procuratori dell’esterno americano hanno scelto di mettere in conto un eventuale addio ai Blues a fine stagione.

Juventus e Milan interessate alla situazione di Pulisic

Come riporta calciomercato.com, Juventus e Milan sono le due squadre italiane più interessate alla situazione di Pulisic: per i bianconeri era un’idea che può passare in secondo piano con il ritorno di Chiesa, mentre per i rossoneri era un nome legato all’offerta dei londinesi per Leao. Per il momento non ci sono le condizioni per un arrivo in Italia, ma è una pista da monitorare con attenzione.