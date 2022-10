Faccia a faccia tra Karsdorp e Irrati, nessuna conseguenza

Karsdorp graziato dalla giustizia sportiva? La sensazione, come riporta mediaset, è quella che il calciatore della Roma verrà graziato, Irrati non dovrebbe aver scritto niente di particolare nel referto e il faccia a faccia non dovrebbe avere strascichi. Nessuna maxi squalifica come qualcuno aveva ipotizzato. Questa almeno la sensazione il giorno dopo la sfida dell’Olimpico.