Serie A, vincono le prime della classe. Steccano Atalanta e Udinese

Vincono le prime della classe in serie A a cominciare dalla Juventus, che nell’anticipo di venerdì schianta 4-0 l’Empoli grazie alla doppietta di Rabiot e ai gol di Kean di McKennie. Ritorno al passato nella gara di sabato per il Monza di Berlusconi che alle 18 affrontava il Milan a San Siro con i brianzoli che vengono sconfitti 4-1 con il solito Leao e una super prestazione di Brahim Diaz. Ma non è finita qui perchè le emozioni devono arrivare ancora perchè nella gara delle 20,45 c’è una Pazza Inter che affronta la Fiorentina di Italiano con la squadra di Inzaghi che supera 4-3 in rimonta i viola grazie al gol all’ultimo respiro di Mkhitaryan, con i nerazzurri che si riavvicinano alla zona scudetto.

All’appello domenicale mancano Udinese-Torino, Atalanta-Lazio e Roma-Napoli. I friulani nell’anticipo delle 12,30 incassano la seconda sconfitta stagionale ai danni della squadra di Juric. Le romane invece godono a metà. La squadra di Sarri batte 2 a 0 quella di Gasperini nonostante l’infortunio di Immobile ma con il il tridente leggero formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. La squadra di Mourinho si arrende contro il Napoli solamente all’80’ grazie ad un gran gol di Osimhen che conferma come gli azzurri siano imbattuti e che si giocheranno lo scudetto fino alla fine aspettando le gare di Champions con Milan e Juventus a caccia di una vittoria per continuare a sperare.