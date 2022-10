Benfica-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Ultima spiaggia per la Juventus. Se i bianconeri vogliono conservare una speranza di superare il girone, devono battere il Benfica in Portogallo. I lusitani non hanno mai perso in stagione e all’andata hanno meritatamente sbancato Torino. Allegri riproporrà in avanti Milik al fianco di Vlahovic, mentre c’è una nuova chance per Locatelli in mezzo al campo.

Benfica-Juventus, probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Benfica-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su Canale 5 e su Sky Sport Football.