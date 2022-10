Calciomercato Inter, l’Empoli pronta a bussare per il centrocampista

Probabile un ritorno a casa del calciatore albanese

Il giovane ventenne Kristjan Asllani, potrebbe far rientro all’Empoli, società dalla quale l’Inter lo ha prelevato. Nonostante resti un punto fermo per la società, soprattutto in veduta futura, ricordiamo che il ragazzo ha solo vent’anni, in ogni caso non sta trovando abbastanza spazio per giocare con continuità.

Mister Inzaghi infatti lo ha utilizzato davvero con il contagocce. E ‘molto probabile quindi che il centrocampista albanese con cittadinanza italiana, potrebbe ritornare ad Empoli, squadra per cui è presente un obbligo di riscatto a fine stagione.