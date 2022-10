Calciomercato Milan, probabile colpo a costo zero

Naby Keita, da verificare le sue condizioni

L’incredibile macchina di mercato del Milan non si ferma proprio mai. Con il mercato invernale ormai prossimo, Maldini e Massara non perdono tempo e focalizzano la loro attenzione verso il campionato inglese. Dopo i vari Origi e Dalot, quest’ultimo prossimo alla scadenza di contratto, ora la dirigenza rossonera monitora anche Naby Keita, centrocampista del Liverpool.

Al dire il vero l’interessamento della società milanese per il guineano non è mai stato un mistero, anzi più e più volte l’affare sembrava in procinto di essere concluso. Stavolta però è diverso. Il numero 8 dei Reds non sta trovando spazio. Soltanto 5 minuti giocati in Community Shield contro il City. Discontinuità dovuta ai troppi infortuni che lo hanno interessato. In ogni caso la qualità del calciatore non è messa in discussione, al massimo il Milan dovrà verificare le sue condizioni fisiche per poi tentare l’assalto per accaparrarselo.