La Juve nel caos, Cassano attacca Allegri

Intervistato da Striscia la Notizia, Antonio Cassano va in tackle su Massimiliano Allegri. Il pibe de Bari attacca senza mezzi termini l’allenatore della Juve, queste le sue parole: “Deve andare via, perché non è buono: quando ha vinto aveva 50 campioni, ora che deve dare qualcosa in più lui questi sono i risultati. Non è capace. Dovrebbe fare un passo indietro, ma dubito che rinunci ai soldi”.