In avanti, si rivedrà Giroud che si è riposato in campionato

Il Milan insegue la qualificazione agli ottavi di Champions League. Contro la Dinamo Zagabria sarà necessario vincere per poi giocarsi tutto, in casa, contro il Salisburgo all’ultimo turno. Pioli darà spazio a Giroud, che si è riposato in campionato contro il Monza, così come tornerà dal primo minuto Rafael Leao, pronto a ricomporre il binario di sinistra con Theo Hernandez.

Dinamo Zagabria-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, Krunic, Leao; Giroud

Dinamo Zagabria-Milan, probabili formazioni e dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).