Elisabetta Canalis, la lingerie rosso fuoco colpisce al cuore

Una stupenda Elisabetta Canalis stupisce i suoi followers, un balletto super sexy in lingerie rossa, in perfetto stile natalizio. Le bellissima showgirl sarda colpisce dritto al cuore i suoi fans, un video sulle note della musica natalizia non passa certo inosservato. Bella e sensuale, Eli si conferma in splendida forma. Complimenti.

BALLO DI NATALE PER ELISABETTA CANALIS