Helsinki-Roma, torna l’Europa League: Mourinho deve rimettere insieme i pezzi

Europa League, Roma 3 punti obbligatori

Dopo la brutta sconfitta ricevuta in casa contro il Napoli di Spalletti, la Roma deve trovare il modo di rialzarsi. La brutta figura fatta davanti a 70.000 spettatori senza neanche creare un tiro in porta, ha reso l’ambiente pesante e pieno di dubbi. Ora Mourinho ha il compito di rimettere insieme i pezzi per cercare di salvare la stagione.

Giovedì sera si affroterà un avversario alla portata dei giallorossi, l‘Helsinki, che dovrebbe portare alla Roma tre punti d’oro per poter riprender il Ludogorets a tre lunghezze , per non parlare del Betis a sei. Sembra assurda la situazione che accerchia la Roma che, secondo le aspettative, avrebbe dovuto fare molto di più in entrambe le competizioni. Ora spetterà anche ai giocatori a fare un prestazione di alto livello.

Helsinki-Roma, le probabili formazioni

Hjk Helsinki (4-3-3): Hazard; Saksela, Tenho, Hoskonen, Browne; Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Shomurodov