Il Milan cala il poker in Champions e può sorridere (0-4)

Il Milan supera in scioltezza la Dinamo Zagabria

Poker del Milan sul campo della Dinamo Zagabria e sorriso da Champions. I rossoneri non sbagliano e rispondono presente, Pioli può sorridere. I rossoneri di Pioli vedono la qualificazione, una vittoria, quella di Zagabria, che vale doppio. Tre punti pesanti e applausi per i Campioni d’Italia. Per i rossoneri in gol Gabbia, Leao e Giroud, la quarta rete un autogol.

IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 0-4

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic 6; Ristovski 4,5 (12′ st Spikic 5), Sutalo 4, Peric 5; Moharrami 5, Ivanusec 5,5, Misic 5,5 (30′ st Bulat sv), Ademi 5,5 (12′ st Baturina 5), Ljubicic 4,5; Orsic 5,5 (30′ st Bockaj sv), Petkovic 5 (12′ st Drmic 5,5). A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Emreli, Marin, Theophile-Catherine, Menalo. All.: Cacic 5.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6,5; Kalulu 6,5, Kjaer 6, Gabbia 7, Hernandez 6,5 (25′ st Ballo-Touré 6); Bennacer 6,5 (25′ st Pobega 6), Tonali 7,5; Rebic 6, De Ketelaere 5,5 (7′ st Krunic 5,5), Leao 6,5 (25′ st Messias 6); Giroud 7 (36′ st Origi sv). A disp.: Jungdal, Nava, Diaz, Coubis. All.: Pioli 7.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 39′ Gabbia (M), 4′ st Leao (M), 14′ st rig. Giroud (M), 24′ st aut. Ljubicic (D)

Ammoniti: Ademi, Ljubicic (D); De Ketelaere (M)

Espulsi: nessuno