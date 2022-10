Lazio, mal di pancia per Luis Alberto

Luis Alberto ancora fuori per un dolore all'anca, non ci sarà per la sfida di giovedì

Lazio, il burrascoso rapporto tra Sarri e Luis Alberto

I rapporti tra Sarri e Luis Alberto non sembrano dei migliori e lo spagnolo non ci sarà in campo nemmeno giovedì in Europa League. Il centrocampista ha saltato anche la sfida con l’Atalanta in seguito ad una dolore all’anca rimediato in allenamento la settimana scorsa. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, Sarri non crede troppo al suo dolore all’anca e si pensa ad un possibile mal di pancia dello spagnolo visto le poche titolarità che l’allenatore biancoceleste gli ha concesso. Il giocatore ha inoltre saltato la ripresa a Formello, senza volersi però sottoporre ad alcun controllo.

Lazio, Luis Alberto è scontento

Difficile dire se queste siano illazioni o meno ma è chiaro che Luis Alberto e Sarri non hanno mai legato del tutto e, difatti, già a giugno il centrocampista voleva abbandonare la Lazio per trasferirsi al Siviglia; la trattativa saltò perché Lotito chiese agli spagnoli all’incirca 25 milioni di euro, richiesta ritenuta troppo alta dagli andalusi. Nelle ultime ora si sta parlando del suo futuro ed è molto probabile che il divorzio tra le parti avverrà presto.