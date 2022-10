L’Inter ritrova Lukaku

Buone notizie per Inzaghi e per l’Inter, Lukaku torna a disposizione e sarà tra i convocati per la sfida Champions col Viktoria Plzen. Domani sera a San Siro ci sarà l’attaccante belga, il centravanti si accomoderà in panchina pronto a subentrare se necessario.