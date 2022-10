Roma, la decisione del Giudice Sportivo su Karsdorp

Roma, la decisione del Giudice Sportivo sul caso Karsdorp

Sul sito della Serie A poco fa è stato pubblicato il comunicato riguardante l’episodio che ha visto coinvolti in un testa a testa l’arbitro Irrati e Karsdorp, poco dopo la fine della gara tra Roma e Napoli. Il Giudice Sportivo ha confermato la mancata espulsione del giocatore giallorosso e, inoltre, non vi sarà alcuna sanzione per il giallorosso.

Roma, nessuna squalifica per Kardsdorp

Per l’olandese si era parlato di una possibile maxi squalifica visto l’acceso scontro con l’arbitro ma il Giudice Sportivo ha valutato l’episodio come un niente di fatto. Le preoccupazioni della Roma riguardavano soprattutto il derby in programma il 6 novembre all’Olimpico ma il problema non si pone, poiché il calciatore sarà disponibile per la sfida contro la Lazio.