Calciomercato Inter, in caso di addio di Skriniar ecco il nome per la difesa

Calciomercato Inter, il futuro di Skriniar sempre in bilico

Il futuro di Skriniar all’Inter è sempre nebuloso: le trattative per il rinnovo del difensore slovacco proseguono grazie agli ottimi rapporti tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore, ma ad oggi ancora non è stato trovato un accordo e una possibile nuova offerta dall’estero incombe.

Mercato Inter, il nome in caso di addio è quello di Rodrigo Becao

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo nell’elenco è quello di Rodrigo Becao, roccioso difensore dell’Udinese. Specialista della difesa a tre, Becao è anche bravo in zona gol ma soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2024, cosa che potrebbe far abbassare le richieste dei Pozzo.