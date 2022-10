Calciomercato Roma, Tiago Pinto beffa il Napoli: ecco chi arriverà a gennaio

Tiago Pinto porta a Roma un altro attaccante per Mourinho

Calciomercato Roma, a gennaio arriva l’attaccante

Tiago Pinto è da sempre sulle orme di Solbakken e ora sembra che la Roma sia vicinissima all’acquisto dell’attaccante. Solbakken è un attaccante classe 1998 del Bodo Glimt approderà a Roma a gennaio, visto che il suo contratto con il club norvegese scadrà il 31 dicembre. Battuta la concorrenza del Napoli che aveva mostrato un forte interesse per l’attaccante.

Calciomercato Roma, non solo Solbakken nella sessione invernale

Solbakken firmerà per quattro anni e guadagnerà un milione a stagione, ma potrebbe non essere il solo colpo della sessione invernale. Mourinho, infatti, aveva chiesto anche un difensore centrale e Tiago Pinto potrebbe accontentarlo, regalandogli il colpo Evan N’Dicka, anch’egli in scadenza con l’Eintracht e inseguito pure da Juventus e Milan.