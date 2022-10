Champions League, Napoli stupendo: Spalletti sempre più uomo dell’anno

Napoli-Rangers, nel segno del “cholito” Simeone

Un Napoli straordinario. Dopo la vittoria in trasferta all’Olimpico contro la Roma, i ragazzi di Spalletti continuano il percorso positivo. 0-3 all’andata e 3-0 al ritorno dicono come questo Napoli sia cinico e perfetto. Una doppietta del “cholito” Simeone fa notare quanto questa squadra sia funzionale partendo dai titolari fino ad arrivare ai giovani che siedono in panchina. Il primo gol arriva al 11esimo minuto grazie ad un imbucata di Di Lorenzo che trova l’argentino che piazzadi destro sul secondo palo. Tutto si ripete cinque minuti più tardi, quando dal lato opposto Mario Rui, che meriterebbe il mondiale, disegna un cross per Simeone che non deve fare altro che buttarla dentro. Chiude definitivamente la partita Ostigard, al minuto 80, che su calcio d’angolo stacca imperioso e non da modo a nessuno di contrastarlo. Grande controllo degli azzurri che possono sorridere e festeggiare per altri 3 punti guadagnati, aspettando l’ultimo match contro il Liverpool per poi godersi gli ottavi di finale.

Risultato e tabellino di Napoli-Rangers(3-0)

MARCATORI: 11′, 16′ Simeone, 80′ Ostigard

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Osimhen, Olivera, Lozano, Zielinski, Zerbin, Zanoli, Gaetano, Kvaratskhelia, Anguissa. Allenatore: Spalletti.

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, King, Davies, Yilmaz; Lundstram, Sands; Tillman, Wright, Kent, Morelos. A disposizione: McCrorie, McLaughlin, Colak, Davis, Matondo, Sakala, Barisic, Arfield, Devine, Lowry, Allan. Allenatore: Van Bronckhorst.