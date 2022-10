Inchiesta Prisma, la Juventus rischia la penalizzazione

Juventus, trovata la “Carta Ronaldo”

In seguito alle indagini svolte, la società Juventus FC, rischia varie penalizzazioni. Il vaso di pandora è stato scoperchiato grazie alla “Carta Ronaldo”. L’accusa sarebbe quello di aver pagato un incentivo, al campione portoghese, mai certificato e mai messo a bilancio. La scrittura trovata evidenzerebbe l’accordo tra la società bianconera e il calciatore. L’oggetto sarebbe un indennizzo di circa 19.9 milioni di euro che il campione avrebbe dovuto percerpire anche in caso di addio.

Juventus, ecco cosa rischia

I documetni inerenti all’indagine saranno analizzati anche dal Tribunale Sportivo che deciderà le conseguenza da prendere. Per il momento non si fa riferimento a quello che potrebbe essere stato Calciopoli ma i rischi rimangono alti. Infatti, la “Vecchia Signora” rischia una penalizzazione di punti in questo campionato più una multa salata, di qualche milione.