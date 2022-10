Inter: parla Xhoel Kushova, il tifoso aggredito a Firenze

La Figc ha aperto un fascicolo in seguito all’aggressione del tifoso interista

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il quotidiano si è soffermato sui fatti accaduti a Firenze che hanno visto protagonista un tifoso interista il quale è stato aggredito dai tifosi viola in seguito al goal vittoria di Mkhitaryan. Dopo il goal arrivato all’ultimo momento, un tifoso interista si è lasciato andare e ha esultato, a suo dire in maniera composta e pacata abbracciando la madre, e alcuni tifosi della Fiorentina lo hanno aggredito. Il video dell’aggressione ha fatto il giro dei social e la Procura Figc ha aperto un fascicolo nel merito.

Chi è il ragazzo aggredito a Firenze

Il ragazzo aggredito è Xhoel Kushova, studente milanese di 21 anni, ed era allo stadio con sua madre. Secondo la sua testimonianza, in seguito al goal arrivato sul finale lui e madre si sarebbero abbracciati senza però “esagerare”, ma ciò ha scatenato l’ira dei tifosi fiorentini che hanno cercato di aggredire lui e la madre, ma per fortuna molti tifosi viola hanno difeso i due, evitando il peggio. Il ragazzo ha commentato l’accaduto con amarezza: “Avete presente il derby perso con doppietta di Giroud? Ecco… Noi giocavamo in casa e, accanto a me a San Siro, c’erano tanti milanisti con le loro maglie: hanno esultato come giusto che sia e nessuno ha detto niente. Questa è la normalità e, invece, viene voglia di non rimettere più piede in uno stadio italiano“.