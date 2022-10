Inter-Viktoria Plzen 4-0: nerazzurri agli ottavi con un turno di anticipo

Inter avanti tutta

Partita inizialmente molto tattica e con pochi spunti da una parte e dall’altra. A metà primo tempo, però, tripla occasione per l’Inter da distanza ravvicinata dove trova un attento Stanek. Ecco al 35′ l’uomo del momento che porta in vantaggio i nerazzurri. Bastoni chiude un triangolo sulla sinistra con Di Marco e crossa in mezzo per il colpo di testa di Mkhitaryan che batte Stanek. Al 42′ Di Marco riceve in area un lancio da Barella che aggancia e passa la palla a Dzeko che da due passi fa 2-0. Nel secondo tempo Mkhitaryan va vicino alla doppietta colpendo il palo da fuori area al 55′. Prima Dzeko al 66′ e poi il ritorno di Lukaku al gol al minuto 86 mandano l’Inter agli ottavi con un turno di anticipo.

Risultato e tabellino del match

RETI: 35′ Mkhitaryan 42′ Dzeko 66′ Dzeko 87′ Lukaku

AMMONIZIONI: 45′ Mosquera 49′ Pernica

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (82′ Gagliardini), Dimarco (76′ Gosens); Dzeko (70′ Correa), Lautaro (82′ Lukaku).

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Tijani (51’Jemelka); Bucha , Kalvach (70′ Ndiaye); Jirka (46′ Holík), Vlkanova (84′ Pilař), Mosquera; Bassey (46′ Chorý).