Inter-Viktoria Plzen, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter ha il match point in casa per ammazzare il girone. Se i nerazzurri dovessero infatti fare più punti del Barcellona, impegnato in contemporanea contro il Bayern Monaco, sarebbero qualificati agli ottavi di finale con un turno di anticipo. L’occasione per la squadra di Inzaghi è ghiotta e nessuno vuole farsela sfuggire. Ancora senza Lukaku, Dzeko e Lautaro saranno la coppia offensiva: l’argentino ha ritrovato lo smalto dei momenti migliori ed è in fiducia. Da lui passeranno buona parte delle speranze della sfida.

Inter-Viktoria Plzen, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Viktoria Plzen(4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Pilar; Chory

Inter-Viktoria Plzen, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su Amazon Prime.