Juventus, problemi all’adduttore per Vlahovic: Allegri ha la soluzione

Nuovo problema muscolare per Vlahovic

Piove sul bagnato in casa Juventus che, dopo la cocente sconfitta contro il Benfica, deve fare i conti con un altro infortunio. Durante la sfida ai lusitani, al minuto 70, Dusan Vlahovic è stato costretto al cambio per infortunio muscolare e al suo posto è entrato Soulé. Si tratta di un problema all’adduttore, lo stesso che lo aveva messo fuori gioco poco tempo fa.

Esami previsti nella giornata di domani

L’impressione è che l’ex Fiorentina si sia fermato in tempo e non abbia aggravato la situazione. Le probabilità di vederlo in campo contro il Lecce sono basse e si punta a recuperare il serbo per la partita di mercoledì prossimo contro il PSG o ancora meglio per la sfida del 6 novembre contro l’Inter.