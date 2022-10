Pellegrini e Karsdorp in gruppo

Mourinho può sorridere, la Roma recupera Pellegrini e Karsdorp, i due si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione per la sfida con l’Helsinki. Una tappa europea che i giallorossi non possono e non vogliono fallire, out Zaniolo per squalifica, ancora bloccato da problemi fisici Matic.