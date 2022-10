Abraham torna al gol e regala tre punti preziosi alla Roma: battuto l’Helsinki (1-2)

Arrivano tre punti importantissimi per la Roma di Mourinho nonostante non sia stata una partita brillante sotto il profilo del gioco. Buone le risposte dai vari Volpato, Faticanti e Bove(entrati a partita in corso. Dopo tanti errori e un gol annullato dal Var, la Roma sblocca il risultato al 41′ grazie a Tammy Abraham, che torna al gol dopo un lungo periodo di astinenza. La ripresa comincia con l’Helsinki che vuole pareggiare subito i conti e trova il gol con l’ex Chievo Verona Hetemaj che è bravo a battere Rui Patricio al 54′.

7′ minuti più tardi però arriva il vantaggio con El Shaarawy con una conclusione sporcata da Hoskonen. Polemiche più avanti con il Var che annulla un gol ad Browne al minuto 78′. La Roma aggancia il Ludogorets nella classifica del girone.

Helsinki-Roma: il tabellino

HJK HELSINKI: Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj (68′ Boujellab), Browne; Hostikka, Olusanya (45′ Abubakari).

A disp.: Tannander, Saksela, Toivo, Riski, Boujellab, Martic, Rodulovic, Terho, Tanaka, Serrarens, Yli-Kokko.

All.: Koskela.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Viña; Zalewski, Camara (75′ Faticanti), Cristante (82′ Kumbulla), El Shaarawy; (89′ SPinazzola), Pellegrini (75′ Bove), Volpato (Shomurodov); Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Belotti, Tripi, Cherubini.

All.: Mourinho.

Arbitri: Tiago Martins. Assistenti: Rui Tavares – Luis Campos. IV uomo: Helder Filipe Claudio Carvalho. VAR: Luis Godinho. AVAR: Hugo Miguel.

Marcatori: 41′ Abraham, 53′ Hetemaj, 61′ ag. Hoskonen

Ammoniti: 22′ Mancini, 34′ Halme, 81′ Rui Patricio, 81′ Abubakari