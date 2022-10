Calciomercato Juventus, Agnelli ha pronto un tandem tutto italiano: i nomi

Dopo la pesante eliminazione in Champions, ora si volta pagina

In seguito alla pesante sconfitta con successiva eliminazione anticipata subita in Champions League dal Benfica, ora in casa Juventus è tempo di riflessioni. Tutti sono messi in discussione a partire da mister Allegri per arrivare a Nedved, Arrivabene e Cherubini. I profili più papabili per la loro sostituzione sembrerebbero Carnevali del Sassuolo, Cristiano Giuntoli del Napoli e Andrea Berta dell’Atletico Madrid. A loro potrebbe essere affidato il compito di ricostruzione della squadra partendo dall’allenatore stesso.

Calciomercato Juventus, quali i nomi per la panchina

Visti i risultati fallimentari di Allegri, difficilmente potrà essere riconfermato anche per la prossima stagione. Zidane resta un sogno lontano in quanto la pista per arrivare a lui sembra molto difficoltosa. Più abbordabile il discorso Gasperini. Per l’attuale tecnico dell’Atalanta infatti si tratterebbe di un ritorno a casa vista la sua passata esperienza sulla panchina della primavera bianconera. Inoltre conosce bene l’ambiente ed è benvoluto dal presidente Agnelli.