Calciomercato Lazio, Lotito: “Felipe Anderson è un fenomeno. Su Milinkovic…”

Lazio, Lotito blinda i suoi gioielli

Lotito ieri ha votato per la prima al Senato per la fiducia al nuovo governo Meloni e in occasione di ciò ha concesso un’intervista a Il Messaggero. Il presidente biancoceleste si è detto contento del cammino della Lazio di questo inizio stagione e ha affermato che con Sarri si consulterà sul mercato in base alle competizioni che la squadra capitolina dovrà affrontare. Se la Lazio dovesse passare i gironi di Europa League i biancocelesti avrebbero un bel gruzzoletto da poter investire e per poter finalmente regalare a Sarri il tanto desiderato terzino sinistro dall’allenatore toscano.

Lotito ha inoltre elogiato le qualità Felipe Anderson e del giovane Cancellieri. Durante l’intervista ha anche parlato di Milinkovic Savic, ribadendo che il cartellino del centrocampista è fissato sui 120 milioni di euro e che, quindi, non accetterà offerte inferiori a questa cifra. Il contratto del serbo scade nel 2024 e, secondo gli ultimi rumors, il presidente biancoceleste sarebbe pronto a rinnovargli il contratto con un ingaggio super pur di tenerselo stretto. Savic è da sempre un obiettivo di tutti i big club d’Europa e non sarà facile per i capitolini tenerlo ancora nella propria rosa.