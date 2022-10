Dopo la doppia vittoria contro gli scozzesi dell’Heart, la Fiorentina guarda con rinnovata fiducia al passaggio del turno. La gara contro i turchi del Basaksehir, che all’andata sconfissero i viola per 3-0, è l’occasione anche per andare a prendere il primo posto nel girone. Jovic sarà confermato in avanti, dopo essere tornato al gol anche in campionato, mentre ai suoi lati agiranno Ikone e Kouame. A centrocampo, un turno di riposo per Bonaventura.

Fiorentina-Basaksehir, probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé

Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Junior, Ndayishimiye, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Turuc, Okaka, Gurler

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253).