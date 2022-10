La qualificazione della Roma è, al momento, appesa a un filo. Gli uomini di Mourinho, dopo aver raccolto solamente un punto in due partite contro il Betis, si trovano a -3 dal secondo posto, occupato dal Ludogorets. Se la sfida decisiva sarà, con ogni probabilità, l’ultima del girone, i giallorossi devono arrivare all’appuntamento dopo aver battuto l’Helsinki. La trasferta finlandese presenta di sicuro delle insidie, soprattutto per una squadra fragile come la Roma di questo periodo. Probabile rivedere il doppio centravanti con Zalewski che tornerà sulla corsia di destra, dopo l’assenza contro il Napoli.

Helsinki-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Helsinki (3-4-3): Hazard; Tenho, Hoskonen, Raitala; Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Abubakari, Soiri.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, Sky (canali 201 e 252), TV8.