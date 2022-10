La Lazio vince in rimonta (2-1)

Vittoria in rimonta per la Lazio

La Lazio di Sarri vince in rimonta 2 a 1 in Europa League, una gara non bellissima vinta dai biancocelesti dopo esser andati sotto nel primo quarto d’ora di gara.

IL TABELLINO

LAZIO-MIDTJYLLAND 2-1

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5 (37′ st Casale 6,5), Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6,5, Marcos Antonio 5,5 (10′ st Vecino 6), Basic 5,5 (10′ st Cataldi 6); Felipe Anderson 6,5, Cancellieri 5,5 (10′ st Pedro 7), Zaccagni 7,5 (28′ st Romero 6,5).

A disp.: Maximiano, Magro, Luis Alberto, Radu. All.: Sarri 6,5

Midtjylland (4-3-3): Lossl 6,5; J. Andersson 5 (8′ st Thychosen 5,5), Dalsgaard 5,5, Sviatchenko 6, Paulinho 6 (37′ st Dyhr sv); Martinez 6 (37′ st Juninho sv), Charles 5,5 (16′ st Kaba 5,5), Evander 5,5; Isaksen 6, Dreyer 6, Chilufya 5 (8′ st Sisto 5,5).

A disp.: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Kouakou Byskov, Nibe, Ortiz. All.: Capellas 5,5

Arbitro: Stefanski (Pol)

Marcatori: 8′ Isaksen (M), 36′ Milinkovic Savic (L), 13′ st Pedro (L)

Ammoniti: Romagnoli, Zaccagni, Gila, Vecino (L); Andersson, Juninho, Sviatchenko (M)

Espulsi: –