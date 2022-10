Lazio–Midtjylland, probabili formazioni e dove vederla

Tutto in perfetto equilibrio nel gruppo F di Europa League dove tutte le squadre sono a quota 5 punti. La Lazio ha però l’obiettivo di vendicare la pesante sconfitta subita all’andata dal Midtjylland che ne segnò 5 ai biancocelesti. La formazione di Sarri è però in gran forma, come ha dimostrato la vittoria contro l’Atalanta. L’assenza di Immobile non si è sentita, e ci sarà un’altra prova fondamentale senza il bomber.

Lazio–Midtjylland, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto

Lazio–Midtjylland, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su Sky Sport 251.