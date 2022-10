L’ex attaccante nerazzurro svela: “Inter, sogno di tornare ma prima devo lavorare tanto”

“Cerco di non pensarci. Si tratta della mia squadra del cuore, l’Inter, ma devo ancora crescere per arrivare a quel livello. Sarebbe un sogno militare nella Nazionale maggiore, così come sarebbe molto bello giocare in Premier League. Ma quello a cui devo pensare è lavorare ogni giorno con il mio club, poi si vedrà quello che arriverà”. Sono queste le parole di Samuele Mulattieri ai microfoni di Cusano TV, attaccante che sta stupendo tutti con la maglia del Frosinone e che sogna di tornare all‘Inter.