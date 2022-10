Uno squilibrato ha accoltellato il calciatore del Monza

Brutte notizie provenienti da Assago nei pressi di Milano, il difensore del Monza Marì è stato accoltellato da uno squilibrato. Non sarebbe in pericolo di vita. Adriano Galliani dirigente dei brianzoli ha aggiornato sulle condizioni del calciatore: “Marì – ha raccontato il dirigente brianzolo – è stato colpito alla schiena, fortunatamente non sono stati lesionati organi vitali. E’ cosciente e non è in pericolo di vita”.