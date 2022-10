Bari-Ternana 0-0 Iannarilli para tutto, biancorossi fermati sul pareggio

Pari al San Nicola tra Bari e Ternana

Bella cornice di pubblico al San Nicola di Bari, match senza pause, la Ternana resiste anche se ai punti avrebbe meritato i tre punti il Bari.

Nel primo tempo ai punti meglio i biancorossi, pericolosi in diverse circostanze. Sugli scudi Maiello, Botta e Scheidler, autore di un gol poi annullato dal VAR (fuorigioco dopo il tocco con la testa di Cheddira).

Nella ripresa sempre Cheddira sugli scudi che sfiora in due occasioni la rete del vantaggio, ma Iannarilli nella seconda occasione è strepitoso in uscita. Botta a metà ripresa coglie una clamorosa traversa, al 35′ sempre Iannarilli protagonista su un tiro di Maiello. Nel finale c’è un’occasione per la Ternana con Donnarumma, ma Caprile neutralizza.

Il tabellino

BARI-TERNANA 0-0

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Scheidler. A disp.: Frattali, D’Errico, Gigliotti, Salcedo, Galano, Terranova, Zuzek,, Mazzotta, Cangiano, Benedetti, Dorval, Mallamo. All.: Mignani.

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Diakitè, Mantovani, Sorensen, Corrado; Palumbo, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Favilli, Raul Moro. A disp.: Krapikas, Bogdan, Celli, Ghiringhelli, Martella, Paghera, Defendi, Proietti, Agazzi, Falletti, Pettinari, Donnarumma. All.: Lucarelli (squalificato; in panchina Vanigli).

Arbitro: Marcenaro di Genova.