Calciomercato Juventus, si pensa al futuro: rivoluzione già a gennaio ?

Calciomercato Juventus, tanti i nomi nel mirino

La peggior partenza della Juventus, dicevamo poco tempo fà, ma la corrente sembra sempre esser quella. L’aria intorno ai bianconeri si fà pesante, tra le indagini affidate alla Procura e i scarsi ricultati sul campo, per la “Vecchia Signora” è arrivato il momento di cambiarsi d’abito.

Juventus, Diogo Dalot in arrivo

Probabilmente a fine anno saluteranno Alex Sandro e Juan Cuadrado, i due giocatori bianconeri non verranno rinnovati, per questi motivo si pensa al futuro. Diogo Dalot è il nome caldo per ricoprire quel ruolo, infatti l’ex Milan, sarebbe perfetto per il gioco di Allegri. Per quanto riguarda la fascia opposta si tengono d’occhio i nomi di Grimaldo del Benfica e Pedraza in forza al Villareal. Questo scenario potrebbe manifestarsi già nella finestra di mercato invernale.