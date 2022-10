Calciomercato Lazio, il terzino sinistro arriva dall’Eredivisie: di chi si tratta

Calciomercato Lazio, Tare è alla ricerca di un terzino

Maurizio Sarri è contento di quest’inizio di stagione della Lazio ma sente che manca ancora qualcosa ed è per questo motivo che Igli Tare vuole soddisfare le pretese dell’allenatore toscano. Il Ds dei biancocelesti è al lavoro per dare a Sarri il tanto desiderato terzino sinistro, in maniera tale da puntellare la rosa e renderla più competitiva. In estate sono stati vari i nomi papabili per la fascia sinistra, ma non è arrivato nessun giocatore e ciò ha scontentato l’allenatore della Lazio.

Calciomercato Lazio, ecco chi potrebbe arrivare a gennaio

Tare vorrebbe regalare il colpo a Sarri già a gennaio investendo su Milos Kerkez, terzino sinistro con un passato nelle giovanili del Milan e che attualmente milita in Olanda tra le fila dell’AZ Alkmaar. Kerkez è un ottimo prospetto della nazionale ungherese e proprio a settembre di quest’anno ha debuttato nella nazionale maggiore. Il giovane ha un contratto con l’AZ fino al 2026 e il suo cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro anche se potrebbe alzarsi date le ottime prestazione che sta sfornando in questa stagione.