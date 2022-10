Calciomercato Lazio, Lotito corre ai ripari: rinnovo in vista per Tare?

Lotito soddisfatto del lavoro di Tare in questi anni

Spesso e volentieri si è parlato dei talenti sconosciuti che poi sono diventati grandi con la maglia biancoceleste. Uno su tutti è Luis Alberto, arrivato dal Deportivo La Coruna come un giovane qualunque e poi incantando gran parte dei tifosi a suon di giocate. Potremmo citarne altri: Felipe Anderson, Keita, Milinkovic-Savic. Tutti questi giocatori hanno un solo uomo in comune che li ha portati a Formello: Igli Tare.

Proposta in arrivo per Tare: cifre e dettagli

La formula preparata da Lotito consisterebbe in un rinnovo fino al 2026 spalmando i due milioni a stagione percepiti attualmente in tre stagioni, ciò significa che guadagnerebbe 700 mila euro per tre anni. Ora sta al dirigente biancoceleste scegliere se accettare o guardarsi intorno.