Calciomercato Milan, il nome per la fascia arriva dalla Premier: il punto

Torna in auge un vecchio obiettivo estivo

Maldini è in continua ricerca di giocatori in grado di rafforzare la rosa rossonera nel presente e nel futuro. Il ruolo che convince meno in questo momento è sicuramente la fascia di destra avanzata. Messias e Saelemaekers non sono all’altezza per fare i titolari per una squadra che punta a fare bene anche in Europa. Il nome più gettonato è quello di Hakim Ziyech, sul piede di partenza visto il poco spazio concesso in questo avvio di stagione prima da Tuchel e successivamente da Potter.

Non solo il Milan, proposto a un altro top club di Serie A

Il marocchino è stato spesso accostato al Milan in estate ma negli ultimi giorni il Chelsea lo vorrebbe inserire come contropartita per arrivare a Rabiot. Il francese potrebbe addirittura rinnovare con la Juve grazie alla cura Allegri e difficilmente potrebbe partire a gennaio.