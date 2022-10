Calciomercato Milan, nuovo nome per la fascia destra: Maldini ha pronta l’offerta

Calciomercato Milan, problema esterno destro

Il Milan di Mister Pioli sta facendo bene in campionato dando continuità alle prestazioni della scorsa stagione. Quest’anno, però, c’è da fare i conti con tanti infortuni e con qualche giocatore che non sta dimostrando il proprio valore. Uno di questi è Charles De Ketelaere, pagato 35 miolioni di euro nella finestra di mercato estiva ma che ancora sembra non essersi ambientato alla perfezione. Proprio in quel ruolo li, i rossoneri, hanno problemi perciò si è deciso di agire sul mercato.

Milan, Maldini segue Isaksen e il solito Ziyech

Gustav Isaksen è l’esterno destro che Maldini vorrebbe portare a Milano. Il danese, in forza al FC Midtjylland, sta dimostrando in Europa League il suo valore anche con gol decisivi. Maldini lo segue da molto più tempo e potrebbe essere il valido rinforzo che il Diavolo cerca. Non ci scordiamo di Ziyech, lo stesso ds sarebbe pronto ad affondare il colpo se dovesse diventare un’occasione di mercato.