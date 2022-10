Europa League, risultati e classifiche della 5ta giornata: cade l’Arsenal, l’Union Berlino stende il Braga, vittorie per Roma e Lazio

Riepilogo dopo la 5ta giornata

L’unica squadra a punteggio pieno è il Real Sociedad nel girone E, che ieri si è sbarazzato agevolmente dell’Omonia Nicosia per 2 a 0. L’Olympiacos (girone G) ferma il Friburgo sull’1 a 1, mentre Roma e Lazio, entrambe vittoriose per 2 a 1, rimandano all’ultima giornata il discorso qualificazione.

Il PSV sgambetta l’Arsenal 1 a 0 e passa il turno come gli stessi inglesi. Nel girone B la sfida in alta quota tra Fenerbahce e Rennes termina con un pirotecnico 3 a 3. Il Manchester Utd cala il tris allo Sherif Tiraspol e resta a 3 lunghezze dalla vetta occupata dal R. Sociedad. Nel gruppo H il Ferencvaros impatta per 1 a 1 con il Monaco.

Roma e Lazio

Il girone più equilibrato è senza dubbio quello F della Lazio, dove ancora nulla è deciso. I biancocelesti, seppur vittoriosi per 2 a 1 sul Midtjylland, devono vedersela con Sturm Graz, Feyenoord e gli stessi danesi.

La Roma, invece, pur giocando male, vince 2 a 1 in Finlandia contro l’HJK di Helsinki con brivido finale per la rete annullata del pareggio ai padroni di casa. Nella prossima giornata dovrà battere il Ludogorets per passare il turno e riscattare la sconfitta, immeritata, dell’andata.

Risultati e classifiche

Gruppo A

Zurigo (3)-Bodo-Glimt (4) 1-0

PSV Eindhoven (10)-Arsenal (12) 2-0;

Gruppo B

Aek Larnaca (4)-Dinamo Kiev (1) 3-3

Fenerbahce (11)-Rennes (11) 3-3;

Gruppo C

Ludogorets (7)-Real Betis (13) 0-1

Hjk Helsinki (1)-Roma (7) 1-2;

Gruppo D

Malmoe (0)-Un. St. Gilloise (13) 0-2

Union Berlino (9)-Braga (7) 1-0;

Gruppo E

Omonia Nicosia (0)-Real Sociedad (15) 0-2

Man. Utd (12)-Sheriff Tiraspol (3) 3-0;

Gruppo F

Lazio (8)-Midtjylland (5) 2-1

Sturm Graz (8)-Feyenoord (5) ;

Gruppo G

Friburgo (13)-Olympiacos (2) 1-1

Nantes (6)-Qarabag (7) 2-1;

Girone H

Ferencvaros (10)-Monaco (7) 1-1

Stella Rossa (6)-Trabzonspor (6) 2-1.