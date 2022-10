Juan Jesus giura: “La mia Roma più forte di questo Napoli”

Juan Jesus parla a Radio Kiss Kiss anche del suo passato alla Roma

Il Napoli sta volando in campionato, e anche Juan Jesus sta dando il suo contributo alla causa azzurra quando chiamato in causa. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il centrale napoletano ha parlato a 360 gradi del momento attuale ma ha anche fatto un paragone risalente alla sua prima annata alla Roma.

Ecco le parole del brasiliano:

Questo Napoli è la squadra più forte in cui hai giocato?

“Non posso dire che sia la più forte perché un anno alla Roma avevamo una squadra molto forte e dispiace non aver vinto trofei quell’anno lì, con Totti, De Rossi, Strootman, Salah, Alisson, Perotti, El Shaarawy, Emerson, Gerson. Una squadra molto forte. Non che questa del Napoli non lo sia, abbiamo ragazzi giovani e forti. Sono anni diversi e queste sono due buone squadre”.

La vittoria con la Roma vale più di tre punti per com’è arrivata?

“Vincere gli scontri diretti in un campionato così vale mezzo punto in più perché fanno la differenza. Abbiamo fatto una partita un po’ sporca, ma abbiamo inciso, tenuto palla e confermato quanto fatto fin qui nel corso del campionato”.