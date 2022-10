Niente Lecce per Locatelli e Vlahovic

La Juve perde due titolari per la sfida col Lecce, Vlahovic e Locatelli non ci saranno: “Dusan ha ancora fastidio e Manuel domani non sarà a Lecce per motivi personali. Saremo in 16 più 3 portieri. Pogba e Chiesa al 99% non ci saranno nemmeno contro l’Inter. Nella migliore delle ipotesi li rivedremo per le ultime due partite prima della sosta contro Verona e Lazio”