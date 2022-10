Serie A, tutti a rincorrere il Napoli: lunedì tocca alla Roma di Mourinho

E’ tutto pronto per la dodicesima giornata di campionato. Domani alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona torna in campo il Napoli di Spalletti contro il Sassuolo dopo le vittorie contro Roma ed Ajax con i partenopei che vogliono allungare in classifica il più possbbile in vista pre Mondiale.

Ma non ci sarà solo il Napoli perchè alle ore 18 la Juventus di Allegri affronterà in trasferta il Lecce di Baroni che è a caccia di punti con i bianconeri che arrivano dalla partita persa contro il Benfica. Alle 20,45 invece l’Inter di Inzaghi affronterà la Sampdoria a San Siro dopo la vittoria di Champions. Domenica invece sarà il turno di Empoli-Atalanta, Spezia Fiorentina, Lazio-Salernitana(gara da ex per il Presidente Lotito) con alle 20,45 Torino-Milan con i rossoneri che non vogliono perdere terreno sul Napoli. Chiudono lunedì i posticipi alle ore 18,30 Hellas Verona-Roma al Bentegodi e Monza-Bologna alle 20,45 con Pablo Marì che non sarà della gara dopo l’accoltellamento di ieri avvenuto ad Assago.