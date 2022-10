Elisabetta Canalis, è tempo di pilates per restare in forma

Elisabetta Canalis, allenamento top

Una super Elisabetta Canalis non si ferma mai, allenamento a ritmo di pilates per la bellissima showgirl sarda. Un mix di risate ed esercizi con la sua personal trainer per un Lato B perfetto.

VIDEO ELISABETTA CANALIS PILATES