Inter-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter è in via di guarigione, ma le partite sono tutte decisive: dopo aver conquistato una meritata qualificazione in Champions, i nerazzurri devono ora recuperare terreno in campionato. Lukaku e tornato (anche in gol) contro il Viktoria Plzen, ma per il momento gli verrà preferito Edin Dzeko, che ha brillato mercoledì. Nella Sampdoria, reduce dalla fondamentale vittoria contro la Cremonese, Caputo sarà anora al centro dell’attacco, sostenuto da Gabbiadini, Djuricic e Sabiri.

Inter-Sampdoria, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo

Inter-Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport