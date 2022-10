Lecce-Juventus 0-1: i Next Gen fanno rifiatare Allegri

Terza vittoria di fila per i bianconeri in campionato

Primo tempo opaco con due squadre che faticano a creare gioco. Da segnalare solamente quattro gialli in 28 minuti e il colpo di testa di Rabiot al 43′. La prima grande occasione della partita arriva nel secondo tempo al minuto 55 quando Miretti recupera palla sulla trequarti avversaria, mette in mezzo per Milik che a sua volta viene anticipato dall’ultimo uomo del Lecce Gallo. Al 73′ super gol di Nicolò Fagioli che, servito da Iling-Junior appena entrato, in area di rigore stoppa e in una frazione di secondo si gira e calcia la sfera prendendo in pieno la parte interna del palo lontano e palla che si insacca alle spalle di Falcone. Nel finale palo di Hjulmand che fa tremare i bianconeri.

Risultato e tabellino del match

Rete: 73′ Fagioli

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin (60′ Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (87′ Rodriguez); Strefezza (82′ Di Francesco), Ceesay (82′ Colombo), Oudin (60′ Banda). All. Baroni. A disp. Pezzella, Tuia,, Listkowski, Bleve, Dermaku, Persson, Umtiti, Helgason, Bistrovic, Cetin

Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie (46′ Fagioli), Miretti (62′ Kean), Rabiot, Kostic (72′ Iling-Junior); Soulé (84′ Bonucci); Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Compagnon, Kean, Iling-Junior

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: 12′ Miretti, 17′ Cuadrado, 23′ Milik, 28′ Gatti, 59′ Cissey, 71′ Pongracic, 78′ Iling-Junior