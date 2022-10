Lecce-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

I bonus sono forse finiti da tempo, ma la Juventus deve tirare fuori la testa in questo momento difficile e vincere in casa del Lecce. Senza Vlahovic e Locatelli (che si aggiungono ai tanti altri assenti), i bianconeri arrivano in Puglia con un solo risultato possibile. Milik guiderà l’attacco con Cuadrado e Kostic nel tridente. Pronto Miretti in mezzo al campo e Gatti in difesa, al posto di Bonucci.

Lecce-Juventus, probabili formazioni

(4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Cuadrado, MIlik, Kostic

Lecce-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.