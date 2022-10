Moratti tuona: “Calciopoli? La Serie A era manipolata, dovevano vincere Juve o Milan”

Moratti torna all’attacco, l’ex presidente dell’Inter sul tema calciopoli

Ai microfoni del Corriere della Sera l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti torna a parlare di calciopoli poche ore dopo che il TAR ha rigettato l’ennesimo ricorso presentato dalla Juventus per revocare lo scudetto definito di ‘cartone’ dai tifosi bianconeri: “La Serie A era manipolata; e noi eravamo le vittime. Doveva vincere la Juve; e se proprio non vinceva la Juve toccava al Milan. Una vergogna: perché la più grande forma di disonestà è imbrogliare sui sentimenti della gente”. Su Milan e Juve Moratti non ha dubbi. Chi è peggio? “La Juve, senza dubbio”.