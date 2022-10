Napoli – Sassuolo: risultato e tabellino (4-0)

Un Napoli ingiocabile annienta il Sassuolo

Pronti, partenza, via e goal dopo soli 3 minuti di gioco. Cross di Di Lorenzo, colpo di testa di Kvara che allunga per Osimhen che scaraventa in due tempi il pallone in rete. Al settimo minuto Mario Rui ci prova dalla distanza: parata di Consigli e pallone che sbatte sulla traversa. Al 15′ Pinamonti sfiora il pareggio con un tiro dall’interno dell’area, ma al 19esimo minuto arriva il raddoppio del Napoli: Kvaratskhelia si inserisce all’interno dell’area di rigore e la passa per Victor Osimhen che da due passi realizza la doppietta. Al minuto 35 il Napoli dilaga: lancio di Mario Rui per Kvaratskhelia che stoppa e tira e realizza così il 3-0 del Napoli.

Nel secondo tempo il Napoli molla un po’ e il Sassuolo prende campo e in 15 minuti ha ben 3 occasioni, con un grande Meret che salva il Napoli dal goal del 3-1. Il Napoli gestisce il risultato e gioca con meno foga, ma nonostante ciò, arriva comunque la tripletta di Osimhen che porta il Napoli sul 4-0. Un Napoli devastante batte il Sassuolo blindando il primo posto e confermandosi una delle squadre più in forma al mondo.

Napoli – Sassuolo 4-0 : risultato e tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (84′ Politano), Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (56′ Ostigard), Lobotka (84′ Demme), Zielinski (56′ Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (71′ Raspadori). A disp. Idasiak, Marfella, Olivera, Zanoli, Zedadka, Gaetano, Ndombélé, Zerbin, Simeone. All. Spalletti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (86′ Frattesi), Lopez (84′ Obiang), Thorsvedt; Ceide (47′ Traoré), Pinamonti (65′ Alvarez), Laurientè. A disp. Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Henrique, Antiste, Romagna, D’Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos. All.Dionisi

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 4′, 9′, 77′ Osimhen, 36′ Kvaratskhelia

Ammoniti: ’75 Maxime Lopez, 76′ Lauriente

Espulsi: 84′ Luariente