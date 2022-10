Serie B, 11^ giornata: Frosinone solitario in vetta, il Brescia beffa il Genoa al 94′

Il Frosinone è solitario in vetta alla classifica di Serie B

Il Frosinone guarda solitario tutti dall’alto in basso in Serie B, vince 2-1 a Cosenza e stacca il Genoa che si porta in vantaggio con Jagiello nel primo tempo, ma subisce il pareggio beffa di Cistana al 94′. Finisce in parità e senza reti Benevento-Pisa, con Cannavaro che salva momentaneamente la panchina, il Cagliari impatta con la Reggina, il Palermo è corsaro a Modena con il ritorno al gol di Brunori, il Parma batte con il minimo scarto il Como grazie ad una rete di Del Prato, pari tra Spal e Sudtirol, mentre l’Ascoli espugna il Penzo.

Sono a rischio dopo queste partite le panchine di Cosenza, Cagliari e Venezia, Dionigi e Javorcic sembrano prossimi all’esonero, mentre per quanto riguarda Liverani ci sono riflessioni in corso da parte della società.

Sabato ore 14

Benevento-Pisa 0-0:

Cagliari-Reggina 1-1: 2′ Lapadula-24′ Gagliolo

Cosenza-Frosinone 1-2: 20′ Merola-27′ Moro, 70′ Mulattieri

Modena-PALERMO 0-2: 8′ rig. Brunori, 45’+2 Valente

Parma-Como 1-0: 38′ Del Prato

Spal-SudTirol 1-1: 4′ Meccariello-54′ Zaro

Venezia-Ascoli 0-2: 67′ Dionisi, 86′ Collocolo

Sabato ore 16.15

Genoa-Brescia 1-1: 31′ Jagiello, 94′ Cistana