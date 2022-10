Serie B 11^ giornata: il programma e dove vederla in TV

Il programma dell’11^ giornata di Serie B

Dopo l’anticipo di eiri sera tra Bari e Ternana terminato 0-0, il programma dell’11^ giornata di Serie B prevede nel pomeriggio Genoa-Brescia, il Cagliari riceve la Reggina, il Frosinone in trasferta a Cosenza, mentre il Pisa giocherà a Benevento.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 28 ottobre ore 20.30

Bari-Ternana 0-0

Sabato 29 ottobre ore 14

Benevento-Pisa

Cagliari-Reggina

Cosenza-Frosinone

Modena-Palermo

Parma-Como

Spal-Sudtirol

Venezia-Ascoli

Sabato 29 ottobre ore 16.15

Genoa-Brescia

Domenica 30 ottobre ore 16.15

Perugia-Cittadella

Serie B 11^ giornata dove vederla in TV

Come ogni giornata, tutte le gare del campionato cadetto sono trasmesse in diretta Sky, Dazn, Now Tv e Helbiz. E’ necessario però abbonarsi ad una delle piattaforme sopracitate per poter vedere live le partite.